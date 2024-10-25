الإعلام العبري: وقوع 4 إصابات خطيرة في استهداف بلدة شوميرا بالجليل الغربي

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، بوقوع 4 إصابات بحالة حرجة بالإضافة إلى إصابات أخرى بدرجات متفاوتة في استهداف بلدة شوميرا في الجليل الغربي.

وأضافت أن الصواريخ في شوميرا أصابت تجمعًا لجنود الجيش الإسرائيلي كانوا يحتمون داخل مكان يُعد آمنًا.

قالت الجبهة الداخلية الإسرائيلية إن صفارات الإنذار تدوي في شوميرا وزرعيت بالجليل الغربي.

والجليل الغربي؛ وهو شريط من السهل الساحلي، يقع شمال مدينة حيفا، ويمتد إلى الحدود اللبنانية، ويستوعب الأراضي الواقعة بين نهاية جبال الجليل والبحر الأبيض المتوسط، ويضم مجموعة من المدن، منها عكا ونهاريا ورأس الناقورة.

وأفادت الجبهة الداخلية الإسرائيلية بإطلاق صفارات الإنذار في المالكية وديشون بالجليل الأعلى.