جولد بيليون تتوقع استهداف الذهب مستوى 3 آلاف دولار خلال 2025

شهد سعر الذهب في البورصة العالمية تراجعا خلال تداولات اليوم، ولكنه في طريقه إلى تسجيل ارتفاع للأسبوع الثالث على التوالي حتى الآن، حيث يعد تراجع الذهب عمليات جني للأرباح بعد تسجيل مستوى تاريخي يوم الثلاثاء الماضي، بينما تظل العوامل التي تدعم ارتفاع الذهب متواجدة في الأسواق.

افتتح سعر أونصة الذهب العالمي تداولات اليوم عند 2735 دولار للأونصة ليسجل أدنى مستوى عند 2723 دولارا للأونصة ليتداول حالياً عند 2726 دولارا للأونصة، وكان قد ارتفع السعر يوم أمس بنسبة 0.8% وسجل أعلى مستوى عند 2743 دولارا للأونصة، وفق تحليل جولد بيليون.

خلال هذا الأسبوع سجل الذهب أعلى مستوى تاريخيا عند 2758 دولارا للأونصة قبل أن يقلص مكاسبه بسبب عمليات البيع لجني الأرباح، ولكن حتى الآن يسجل الذهب ارتفاعا على المستوى الأسبوعي لثالث أسبوع على التوالي.

العوامل الداعمة لأسعار الذهب العالمي لا تزال متواجدة بشكل كبير في الأسواق، فقد أظهرت استطلاعات الرأي أن الانتخابات الأمريكية تشهد تنافس شديد، مع بقاء أقل من أسبوعين قبل الانتخابات في الخامس من نوفمبر.

التقارب بين المرشحين للرئاسة تجعل الانتخابات لا يمكن التنبؤ بها وبالتالي يخلق هذا حالة من عدم اليقين في الأسواق المالية، الأمر الذي يترجم إلى تزايد في الطلب على الذهب كملاذ آمن وتحوط ضد المخاطرة.

وقد تمكن الذهب من تخطي مستهدفه لهذا العام عند 2750 دولارا للأونصة والذي وضعته بعض المؤسسات المالية العالمية، ليرتفع المستهدف الآن إلى 2800 دولار للأونصة، على أن يتزايد هذا المستهدف خلال عام 2025 إلى 3000 دولار أو أعلى.

من جهة أخرى تبقى التوترات الجيوسياسية المتزايدة في منطقة الشرق الأوسط تسبب دعما مستمرا لأسعار الذهب وتمنعه من التصحيح السلبي الكبير أو المستمر لفترة طويلة.