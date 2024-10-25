مفوضية الأمم المتحدة للاجئين: نزوح 20 % من الشعب اللبناني

أعلنت المتحدثة باسم مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، اليوم الجمعة، أن نحو خمس الشعب اللبناني نزح حتى الآن، بسبب الحرب الحالية، مشيرة إلى أن الملاجئ التي أقامتها الحكومة اللبنانية باتت الآن مكتظة.

وأوضحت المفوضية أن 430 ألف شخص عبروا من لبنان باتجاه سوريا، وقالت: “إن اللاجئين يعبرون إلى بلدات تعاني هي نفسها من حرب مستمرة منذ 13 عامًا، في إشارة إلى الحرب في سوريا”.

وعن الغارات الجوية الإسرائيلية على المعابر الحدودية بين لبنان وسوريا هذا الصباح، قالت المتحدثة إن المفوضية لم تكن على علم بأي تحذيرات إسرائيلية قبل الغارات.