15 جنيهًا انخفاض.. أسعار الذهب في الصاغة منتصف تعاملات اليوم الجمعة

الجمعة 25/أكتوبر/2024 - 02:06 م

تراجعت أسعار الذهب فى الصاغة الأن منتصف تعاملات اليوم الجمعة، وفقد سعر جرام الذهب في الصاغة 15 جنيه.

أسعار الذهب فى الصاغة



عيار 24 قيمة 4263 جنيهًا للشراء وللبيع 4251 جنيهًا.

عيار 22 قيمة 3908 جنيهات للشراء وللبيع 3897 جنيهًا.

عيار 21 قيمة 3730 جنيهًا للشراء وللبيع 3720 جنيهًا.

عيار 18 قيمة 3197 جنيهًا للشراء وللبيع 3189 جنيهًا.

عيار 14 قيمة 2487 جنيهًا للشراء وللبيع 2480 جنيهًا.

عيار 12 قيمة 2131 جنيهًا للشراء وللبيع 2126 جنيهًا.

الاونصة 132590 جنيهًا للشراء وللبيع 132234 جنيهًا.

الجنيه الذهب 29840 جنيهًا للشراء وللبيع 29760 جنيهًا.