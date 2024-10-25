"الوطني الفلسطيني": ما يحدث في شمال قطاع غزة "تطهير عرقي وحرب إبادة"

قال رئيس المجلس الوطني الفلسطيني روحي فتوح، إن ما يحدث في قطاع غزة وشمالها حرب لاقتلاع الشعب الفلسطيني من أرضه وجذوره.

ووصف فتوح - في بيان اليوم /الجمعة/، أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" - هجوم وحصار الاحتلال الإسرائيلي على شمال قطاع غزة وحصار مربعات سكنية كاملة وقصفها بالبراميل المتفجرة وإبادة المئات، بـ "الانحطاط الأخلاقي والدموية التي لا يتصورها عقول البشر، وسلوك يعكس حقيقة الاحتلال أنه لا يكترث للقانون الدولي الإنساني ومبادئ حقوق الإنسان".

وأشار إلى أن الهجوم والحصار المستمر على شمال قطاع غزة وإعدام المئات من الأبرياء وتركهم تحت ركام منازلهم وعلى جوانب الطرقات، دليل واضح على "طغيان وسطوة كيان الاحتلال المستقوي بالغرب والحماية والدعم الأمريكي واستغلال الصمت الدولي الذي تنكر لمبادئه وقيمه الإنسانية".

وأكد أن استمرار الإدارة الأمريكية في تجاهل معاناة الشعب الفلسطيني والشراكة والتواطؤ مع الاحتلال ودعمها المطلق بالسلاح والمال والجنود، هي السبب الرئيسي لما يحدث من إبادة ومجازر جماعية في شمال قطاع غزة وباقي أنحاء القطاع.

وطالب المجتمع الدولي بالتصدي لهذا التواطؤ، والتحرك والتدخل بشكل مستقل وفوري لإنقاذ أكثر من 400 ألف مواطن يتعرضون للذبح والتنكيل ووقف حرب تستهدف الوجود والهوية الوطنية الفلسطينية هدفها إفراغ الأرض وإقامة مستعمرات جديدة تأوي متطرفين ومجرمين فارين من العدالة.

