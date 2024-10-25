قوات الدفاع الشعبي والعسكري تنظم عددًا من الأنشطة والفعاليات

فى إطار حرص القوات المسلحة على دعم قطاعات المجتمع المدنى والتنسيق المستمر مع كافة أجهزة ومؤسسات الدولة، نظمت قوات الدفاع الشعبى والعسكرى بالتعاون مع محافظة الغربية مشروعًا للتدريب العملى المشترك على إدارة الأزمات والكوارث بمشاركة كافة الأجهزة التنفيذية بالمحافظة من خلال تنفيذ محاكاة لعدد من الأزمات للوقوف على مدى الجاهزية والإستعداد لمجابهة المواقف الطارئة، كما تم المرور على إصطفاف للمعدات والمركبات ومعسكر الإيواء العاجل بالمحافظة للتأكد من مدى جاهزيتها ،

وفى نهاية المشروع تم تكريم عدد من أسر الشهداء الذين ضحوا بدمائهم وأرواحهم الطاهرة فى سبيل رفعة مصرنا الغالية.

وتنفيذًا لإستراتيجية تنمية روح الولاء والإنتماء ونشر الوعى الثقافى والوطنى لدى شباب مصر وإستمرارًا لمشاركة القوات المسلحة فى مبادرة ( بداية جديدة لبناء الإنسان )، نظمت قوات الدفاع الشعبى والعسكرى عددًا من الندوات التثقيفية بوزارة الشباب والرياضة وجامعتى القاهرة وعين شمس ،

تضمنت الندوات إلقاء محاضرات توعوية بواسطة محاضرين متخصصين من الأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والإستراتيجية وأساتذة الجامعات والأزهر الشريف عن التحديات التى تواجه الشباب والدور الذى تقوم به الدولة

وكافة مؤسساتها لمجابهة تلك التحديات لرفع الأعباء عن كاهل المواطن المصرى، وإختتمت الندوات بتكريم

عدد من أسر الشهداء وذوى الهمم.

وفي إطار دعم القوات المسلحة لأبنائنا من القادرون بإختلاف نفذت قوات الدفاع الشعبى والعسكرى معرضين لمنتجاتهم بدار الأسلحة والذخيرة ونادى التجديف بالسويس وذلك بالتعاون مع المجلس القومى للأشخاص ذوى الإعاقة بهدف تسهيل عرض المنتجات وقد حظى المعرضين بإقبال كبير من قبل الزوار الذين أبدوا إعجابهم بالمعروضات وإبداعات حولتها الأيدى الماهرة إلى أدوات تناسب الحياة العصرية.

وخلال الفاعليات ألقى قائد قوات الدفاع الشعبى والعسكرى كلمة هنأ فيها الحضور بذكرى إنتصارات أكتوبر المجيدة، كما أشار إلى أهمية توعية الشباب المصرى بحجم الجهود التى تقوم بها كافة مؤسسات الدولة لتوفير الحياة الكريمة للمواطنين، كذلك جهود وتضحيات رجال القوات المسلحة فى حماية حدود الوطن وصون مقدساته .

1

2

3

4

5

6