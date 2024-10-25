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الجمعة 25 أكتوبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

وزير الإعلام اللبناني: استهداف الاحتلال للصحفيين خرق لكل المواثيق والقوانين الدولية

وزير الإعلام اللبناني
وزير الإعلام اللبناني زياد المكاري
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قال وزير الإعلام اللبناني زياد المكاري، إن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب جريمة حرب جديدة بحق الصحفيين في لبنان، وذلك إثر استهداف غارة إسرائيلية مقر إقامة صحفيين في بلدة "حاصبيا" جنوب البلاد.

 وأضاف المكاري - في تصريح خاص لقناة (القاهرة الإخبارية) اليوم الجمعة - أن الجيش الإسرائيلي اغتال هؤلاء الصحفيين بشكل متعمد وغادر، مع علمه التام بأن هذا المقر خاص بالصحفيين.. مؤكدا أن إسرائيل ليس لديها أي مانع لخرق كل المواثيق والقوانين الدولية لتحقيق أهدافها الخبيثة.


وأشار الوزير اللبناني إلى تواجد أكثر 1500 مراسل أجنبي في لبنان منذ بداية الحرب، وبهذه الحالة الكل أصبح معرضا للخطر.. معربا عن خشيته من انتقال المجازر الإسرائيلية في قطاع غزة إلى لبنان، موضحا أن إسرائيل تسعى لقتل الحقيقة والقلم الحر الذي يترجم الأحداث ليطلع عليها العالم أجمع وليس فقط وجهة نظر العدو الإسرائيلي عن ما يحدث.
 

الاحتلال الإسرائيلي لبنان حاصبيا