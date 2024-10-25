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الجمعة 25 أكتوبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

ميقاتي: استهداف الصحفيين جريمة الحرب

نجيب ميقاتي
نجيب ميقاتي
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قال رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي اليوم الجمعة، إننا مصممون على وقف إطلاق النار وردع العدوان، ونؤكد التزامنا بالقرار 1701 دون تعديل.

وأضاف أن العدوان الإسرائيلي على الصحفيين في حاصبيا فصل من فصول جرائم الحرب الإسرائيلية.

وأشار إلى أن العدوان المتعمد على الصحفيين هدفه ترهيب الإعلام للتعمية على ما ترتكبه إسرائيل من جرائم وتدمير.

وأكد ميقاتي انه اعطي توجيهاته الى وزارة الخارجية والمغتربين لضم هذا الجريمة الجديدة الى سلسلة الملفات الموثقة بالجرائم الاسرائيلية التي سترفع التي المراجع الدولية المختصة، لعل الضمير العالمي يوقف ما يحدث.
 

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