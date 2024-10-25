إدارة نوادى وفنادق القوات المسلحة تفتتح نادى "النيل" بعد إنتهاء أعمال تطويره

إستمرارًا لجهود التطوير والتحديث بالمنشأت الإجتماعية والخدمية التابعة للقوات المسلحة لتقديم أفضل مستويات الخدمة الإجتماعية والثقافية والرياضية والترفيهية للعسكريين والمدنيين على حد سواء، إفتتحت إدارة نوادى وفنادق القوات المسلحة نادى " النيل " بعد تطويره وتحديثه وفقًا لأرقى المستويات الخدمية، وذلك بحضور اللواء أح عبدالمعطى عبدالعزيز علام قائد المنطقة المركزية العسكرية وعدد من قادة القوات المسلحة.

بدأت الفعاليات بكلمة اللواء أ ح أمجد محمـد عبد ربه مدير إدارة نوادى وفنادق القوات المسلحة أكد خلالها على الدعم المستمر من القيادة العامة للقوات المسلحة للإرتقاء بالخدمات المقدمة للزائرين من العسكريين والمدنيين بكافة المنشآت الخدمية التابعة للقوات المسلحة.

وتضمنت مراسم الإفتتاح عرض تقديمى للأعمال الإنشائية التى تم تنفيذها، تلاها جولة تفقدية لعدد من منشآت النادى المختلفة التى تم تجهيزها بكافة الخدمات المتطورة بما يعزز من دوره فى خدمة المجتمع والإرتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

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