أستاذ علوم سياسية: كلمة الرئيس بقمة "بريكس" أكدت ثوابت التحرك المصري

قال الدكتور طارق فهمي، أستاذ العلوم السياسية، إن كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال فعاليات قمة «بريكس» تضمنت مقاربات مصرية مباشرة وتحديد المواقف المصرية سواء تجاه «بريكس» وتجاه التطورات الجارية في الإقليم سواء في ملف غزة أو ملف جنوب لبنان بسبب الممارسات الإجرامية التي قامت بها إسرائيل.

وأضاف «فهمي»، خلال مداخلة هاتفية مع فضائية «إكسترا نيوز»، اليوم الجمعة، أن كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي أكدت على ثوابت التحرك المصري تجاه «بريكس»، وتجاه التعاون بين دول الجنوب وبين تجمع البريكس، مشيرًا إلى أن توسع تجمع بريكس مهم للغاية في هذا التوقيت والتحاق مصر لتجمع البريكس يهدف بطبيعة الحال إلى تحقيق مصالحها الكبرى.

وتابع أستاذ العلوم السياسية: «كلمة الرئيس السيسي ركزت على النقاط المهمة بالنسبة للتحرك الدبلوماسية الرئاسية وتحرك الدبلوماسية المصرية في نطاقاتها الإقليمية والدولية، أي التأكيد على أن الاستقرار في الإقليم يحتاج إلى نقاط توافق وليس اصطدام وهذا ما اتضح في ملف غزة ولبنان».

