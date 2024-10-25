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الجمعة 25 أكتوبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

وزير الإعلام اللبناني: إسرائيل ارتكبت جريمة حرب جديدة بحق الصحفيين

وزير الإعلام اللبناني
وزير الإعلام اللبناني
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اكد زياد مكاري، وزير الإعلام اللبناني، ان إسرائيل ارتكبت جريمة حرب جديدة بحق الصحفيين في لبنان، متابعا “أخشى أن تنتقل عمليات الإبادة الإسرائيلية للصحفيين في غزة إلى لبنان”.

واضاف، في تصريحات مع فضائية القاهرة الإخبارية، اليوم الجمعة، أن عمليات استهداف الصحفيين في لبنان لا تجدي معها أي عبارات استنكار أو إدانة، موضحا ان جيش الاحتلال اغتال الصحفيين في حاصبيا بشكل متعمد وهم نائمون في أماكنهم.

كما اشار وزير الإعلام اللبناني، الى انه لديهم مخاوف من انتقال المجازر الإسرائيلية في قطاع غزة إلى لبنان، وان الاحتلال الإسرائيلي يغتال الصحفيين في لبنان لمنعهم تأدية مهامهم في نشر الحقيقة.

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