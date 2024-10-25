"واتساب" يختبر ميزة جديدة لتسهيل المشاركة والتنظيم للمستخدمين

بدأت منصة المراسلة الشهيرة واتساب في اختبار ميزة جديدة تسمح للمستخدمين بإنشاء حزم ملصقات خاصة بهم ومشاركتها بسهولة مع الأصدقاء والمجموعات وفقا لما نشرته مجلة WABetaInfo.

وتتوفر هذه الميزة حاليًا لمختبري النسخة التجريبية من التطبيق على متجر غوغل بلاي، وتهدف إلى مساعدة المستخدمين على تنظيم وإدارة ملصقاتهم ضمن حزم خاصة بدلًا من وضعها بشكل عشوائي في قسم "المفضلة".

وتم رصد هذه الخاصية الجديدة ضمن الإصدار التجريبي الأخير لتطبيق واتساب على نظام أندرويد. وتتيح هذه الميزة للمستخدمين إنشاء حزمة ملصقات ومشاركتها بنقرة واحدة بحيث يمكن للأصدقاء والمجموعات تنزيل الحزمة كاملة مما يجعل عملية المشاركة أكثر سهولة وكفاءة.

فإن هذه الخاصية ما زالت قيد التطوير ومن المتوقع إطلاقها رسميًا في تحديث قادم للتطبيق. كما أضاف واتساب ميزة حديثة تتيح للمستخدمين حفظ جهات الاتصال في التطبيق فقط، بشكل منفصل عن قائمة الهاتف مما يوفر خصوصية إضافية.

في سياق التحديثات، تعمل شركة "ميتا" المالكة لتطبيق واتساب على تطوير خاصية تتيح للتطبيق تذكر البيانات والتفاصيل التي يرسلها المستخدمون خلال محادثاتهم مع مساعد الذكاء الاصطناعي المدمج Meta AI ويسهم ذلك في تقديم توصيات مخصصة للمستخدمين بناءً على اهتماماتهم.

كما تختبر واتساب وضعًا ليليًا جديدًا لشاشات "أمولد" بحيث يكون أكثر دكنة من الوضع الليلي التقليدي مما يخفف من وهج الشاشة ويقلل من إجهاد العين خلال الاستخدام في الإضاءة المنخفضة.