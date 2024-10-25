وزير الري: إعداد خطة عاجلة لضمان مرور الموسم الشتوي بدون أزمات

عقد الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى إجتماعا لمتابعة الموقف المائي بمحافظة أسوان وخاصة بزمام ترعة وادى النقرة وفروعها وترعتى دراو والطويسة؛ للإطمئنان على حالة الرى وموقف تشغيل وصيانة محطات الرفع استعدادا لموسم الشتاء.

وتم خلال الإجتماع استعراض الموقف المائي بالمحافظة؛ إذ وجه الدكتور سويلم بإستمرار التنسيق بين أجهزة مصلحة الرى ومصلحة الميكانيكا والكهرباء والإدارة المركزية للموارد المائية والري لمحافظة أسوان بشأن تشغيل محطات (النقرة - الطويسة - دراو)، ومتابعة حالة الترع الرئيسية والترع الفرعية الآخذة منها بما يتوافق ومتطلبات الري بالمنطقة (توقيتات وساعات التشغيل)، مع إعداد خطة عاجلة لضمان مرور الموسم الشتوي دون ازمات او شكاوى من المنتفعين.

كما وجه الوزير بإجراء دراسة متكاملة لمنظومة الرى بمنطقة وادى النقرة بالتنسيق بين مصلحتى الرى والميكانيكا والكهرباء والمعاهد المتخصصة التابعة للمركز القومى لبحوث المياه؛ بحيث تتضمن دراسة موقف تشغيل وصيانة المحطات، ووضع خطة لإمكانيات التحول للري الحديث بالمنطقة .

وأكد الدكتور سويلم أهمية استمرار التنسيق بين أجهزة الوزارة والمنتفعين وروابط مستخدمى المياه بزمام ترعة وادي النقرة لتنظيم فترات الري والمناوبات وكميات المياه المسحوبة من الترعة بما يضمن وصول المياه للنهايات وتحقيق عدالة التوزيع بين مختلف المزارعين .