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الجمعة 25 أكتوبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

إصابة 5 أشخاص في حادث انقلاب سيارة بطريق أسيوط الغربي بالفيوم

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
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أصيب 5 أشخاص في حادث إنقلاب سيارة سوزوكي بطريق القاهرة أسيوط الصحراوي الغربي، عند مدخل مدينه دمو بدائرة مركز شرطة أول الفيوم بمحافظةالفيوم، وتم نقل المصابين إلى مستشفى التأمين الصحي، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت الجهات المختصة التي تولت التحقيق.

وفي التفاصيل، تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الفيوم بلاغ من مأمور قسم شرطة أول الفيوم يفيد بورود اشارة من غرفة عمليات شرطة النجدة بمحافظة الفيوم تفيد بتلقيه بلاغا بوقوع حادث إنقلاب سيارة سوزوكي محمله بالركاب، بطريق القاهرة أسيوط الصحراوي الغربي،  عند مدخل مدينه دمو بدائرة القسم، ووجود مصابين، وعلى الفور إنتقلت قوة من الشرطة وسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث.

وتبين إنقلاب سيارة سوزوكي وذلك بسبب السرعه الزائده واختلال عجلة القيادة في يد السائق وفقدانها السيطره على السيارة فانقلاب في نهر الطريق وتسبب في اصابه 5 أشخاص، وتم نقل المصابين إلى مستشفى التامين الصحي بالفيوم.

وتم تحرر محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة التي تتولي التحقيق للوقوف على أسباب وملابسات الحادث.

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