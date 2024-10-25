تقرير برنامج الأمم المتحدة للبيئة يحذر من ارتفاع كارثي في درجات الحرارة العالمية

حذرت الأمم المتحدة من أن العالم يسير نحو ارتفاع كارثي في درجات الحرارة بمقدار 3.1 درجة مئوية بحلول نهاية القرن وفقا لما نشرته مجلة ديلي ميل.

وجاء هذا التحذير في التقرير السنوي لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة و الذي أوضح أن الهدف المتمثل في الحد من ارتفاع الحرارة إلى 1.5 درجة مئوية "سيموت قريبا" إذا لم تحدث تعبئة عالمية غير مسبوقة (أي التنسيق والتعاون بين الدول والمجتمعات على مستوى العالم لتحقيق أهداف مشتركة).

وأوضح التقرير أن العالم في طريقه لارتفاع درجات الحرارة بين 2.6 و3.1 درجة مئوية، تبعا للإجراءات والجهود المناخية الحالية.

وياتى هذا التحذير قبل مؤتمر الأطراف التاسع والعشرين في باكو، أذربيجان، حيث ستناقش الدول سبل زيادة تمويل الدول النامية لمواجهة آثار تغير المناخ.

ومن جهته، أكد الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، أن العالم يتأرجح على حبل مشدود ويجب على القادة سد الفجوة في الانبعاثات لتجنب الكارثة المناخية والتي ستؤثر بشكل أكبر على الفئات الأضعف

ويشير التقرير إلى أن انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري لا تزال ترتفع، مع زيادة بنسبة 1.3% في عام 2023 وحتى إذا نفذت الدول خططها بحلول عام 2030، فإن ذلك سيؤدي إلى ارتفاع درجات الحرارة بمقدار يتراوح بين 2.6 و2.8 درجة مئوية.

وأكدت إنغر أندرسون المديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة على أهمية اتخاذ إجراءات عاجلة مشيرة إلى أن كل درجة يتم تجنبها حاسمة لحماية الأرواح والاقتصادات.

كما يوصي التقرير الدول بالتزام جماعي بخفض الانبعاثات بنسبة 42% بحلول عام 2030. و57% بحلول عام 2035، لتحقيق هدف 1.5 درجة مئوية بالاضافة الى ضرورة تكثيف الجهود العالمية للحد من انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري، بدءا من الآن.

يذكر أنه في مؤتمر باريس عام 2015 اتفقت الدول على الحد من ارتفاع درجات الحرارة إلى أقل من درجتين مئويتين مع السعي للوصول إلى 1.5 درجة مئوية ومع ذلك حذر العلماء من عدم وجود حد آمن لتغير المناخ حيث تعتبر 1.5 درجة مئوية عتبة تؤدي إلى أسوأ الآثار.