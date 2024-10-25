حزب الله يعلن استهداف قاعدة الكرمل الإسرائيلية جنوب حيفا

أعلن «حزب الله» اللبناني، اليوم الجمعة، استهداف قاعدة الكرمل الإسرائيلية جنوب حيفا برشقة صاروخية نوعية.

وقال «حزب الله» في بيان، إنه قصف قاعدة الكرمل (جنوب حيفا) صباح اليوم الجمعة برشقة صاروخية نوعية.

يذكر أن المناطق الحدودية في جنوب لبنان تشهد تبادلاً لإطلاق النار بين الجيش الإسرائيلي و«حزب الله»، منذ الثامن من أكتوبر الماضي بعد إعلان إسرائيل الحرب على غزة رداً على هجوم «حماس» على الأراضي الإسرائيلية، وإعلان «حزب الله» مساندة غزة.

وأعلن الجيش الإسرائيلي في أول أكتوبر الحالي بدء عملية برية مركزة في جنوب لبنان.