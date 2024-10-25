طلاب جامعة قناة السويس في رحلة علمية إلى معرض "أجرينا الشرق الأوسط"

في إطار اهتمام جامعة قناة السويس بتطوير مهارات طلابها من خلال التدريب العملي والتعلم التجريبي، نظمت كلية الزراعة تحت رعاية الدكتور ناصر مندور، رئيس الجامعة.

وبإشراف عام من الدكتور محمد عبد النعيم، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.

وبإشراف الدكتور محمود فرج، عميد كلية الزراعة، والدكتور محمد الحماحمي، وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب.

رحلة علمية لطلاب الفرقتين الثالثة والرابعة إلى معرض "أجرينا الشرق الأوسط" الذي يُعقد بمركز مصر للمعارض الدولية بالتجمع الخامس في القاهرة.

وفي تصريح للدكتور ناصر مندور، رئيس جامعة قناة السويس، أكد على أهمية هذه الرحلات التعليمية لرفع كفاءة الطلاب وصقل مهاراتهم من خلال الاطلاع على أحدث التقنيات في مجالات تخصصهم، مشيراً إلى أن الجامعة حريصة على توفير الفرص التي تمكّن الطلاب من التفاعل المباشر مع قطاعات الصناعة والتجارة، بما يسهم في بناء جيل قادر على المساهمة في تعزيز الأمن الغذائي وتطوير قطاع الثروة الحيوانية.

من جانبه، أضاف الدكتور محمد عبد النعيم، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، أن معرض أجرينا الشرق الأوسط يعتبر من أبرز المنصات التعليمية التي تقدم لطلابنا تجربة فريدة للتعرف على أحدث الابتكارات في مجالات الدواجن، الثروة الحيوانية، والأسماك. مثل هذه التجارب تغذي طموحات الطلاب وتعزز من قدراتهم على فهم احتياجات السوق وتطبيق النظريات العلمية في المجال العملي.

يُعد معرض "أجرينا الشرق الأوسط" من أضخم المعارض المتخصصة في مجال الثروة الحيوانية والدواجن والأسماك في منطقة الشرق الأوسط، ويستقطب المعرض كبار الخبراء والشركات من أنحاء المنطقة بهدف توسيع قطاع الثروة الحيوانية ونقل التكنولوجيا الحديثة، ما يسهم في دعم الأمن الغذائي بالمنطقة وتقديم فرص لربط الطلاب بأحدث ما توصل إليه العلم في هذا المجال.

وقد أشرفت على الطلاب المعيدة مريم ياسين، حيث حرصت على توجيههم خلال المعرض وتقديم الإرشادات اللازمة لتحقيق أقصى استفادة تعليمية من هذه الرحلة، بما يعزز من قدراتهم المعرفية والعملية ويفتح لهم آفاقًا مهنية واسعة.