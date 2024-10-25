ننشر حركة تداول السفن والحاويات والبضائع العامة بميناء دمياط

استقبل ميناء دمياط خلال الـ 24 ساعة الماضية عدد 7 سفن ، بينما غادر عدد 8 سفن ، كما وصل اجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 38 سفينة .

وبلغت حركة الصادر من البضائع العامة 49040 طن تشمل : 13102 طن يوريا و 2763 طن بودرة جبس و 19850 طن كلينكر و 6272 طن أسمنت و 2326 طن ألواح جبس و 2577 طن ملح و 2150 طن بضائع متنوعة .

كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 23677 طن تشمل : 6964 طن حديد و4700 طن سكر و 1835 طن ذرة و 10178 طن قمح .

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 137952 طنًا ، بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 128897 طنًا .

وغادر عدد 1 قطار بحمولة إجمالية 1240 طن قمح متجه إلى صوامع طنطا ، و عدد 1 قطار بعد تفريغ عدد 25 حاوية 40 قدم قادم من ميناء السخنة ، بينما بلغت حركة الشاحنات دخولًا وخروجًا عدد 5807 حركة .

كما غادر عدد 2 قطار بحمولة إجمالية 2632 طن قمح متجهين إلى صوامع شبرا و بنى سويف ، و عدد 2 قطار بعد تفريغ عدد 100 حاوية 20 قدم قادمين من السخنة و الإسكندرية و شحن عدد 50 حاوية 20 قدم متجهين الى السخنة ، و عدد 2 وحده نهرية ( بارج ) بعد ان قاما بتفريغ شحنة تقدر بحوالي ( 1000 طن ) أسمنت معبأ قادمة من محافظة المنيا ، و تحميل شحنة تبلغ حوالى ( 1165 طن ) من القمح متجهه إلى المنيا ، بينما بلغت حركة الشاحنات دخولًا وخروجًا عدد 5385 حركة

من جانبه اكد اللواء بحرى طارق عدلي عبدالله رئيس مجلس الإدارة على توجيهات الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل لتسخير كافة الجهود لإقامة هذا المشروع ، حيث قامت هيئة ميناء دمياط بالتنسيق بين جميع الجهات والأطراف ذات الصلة داخل المجتمع المينائي لتسهيل وتيسير كافة الإجراءات بفحص الشاحنات والبضائع لضمان تشغيل الخط بشكل سلس ومستدام .