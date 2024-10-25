ضبط ألماني بمحطة القطار الرئيسية ببرلين للاشتباه في عضوية بداعش

القت قوات الشرطة الألمانية القبض على شخص يشتبه في دعمه تنظيم «داعش»، بمحطة القطار الرئيسية في العاصمة الألمانية، برلين.

وأعلن الادعاء العام الألماني في مدينة كارلسروه، إصدار أمر اعتقال بحق الرجل، وأنه يقبع الآن في الحبس الاحتياطي. ويُجري الادعاء تحقيقاً مع الرجل في تهم، من بينها «دعم منظمة إرهابية بالخارج».

وبحسب تقرير للقناة الأولى بالتلفزيون الألماني «إيه آر دي»، فإن الرجل المشتبه في صلته بالإرهاب، يبلغ من العمر 34 عاماً، ويحمل الجنسية الألمانية.

ويعتقد بأن الرجل كان سافر كثيراً خلال الأسابيع الماضية، وكانت باكستان والنمسا من بين الوجهات التي سافر إليها. وذكر التقرير أن الرجل كان يعيش أخيراً بالقرب من محطة القطار الرئيسية في برلين، وربما دون أن يكون له مكان إقامة دائم.

ويتهم الادعاء العام الرجل بالمشارَكة في نقل مبلغ مالي تتألف قيمته من 4 أرقام إلى عضو في تنظيم «داعش» في سوريا في يونيو 2020.

وقال الادعاء إن الرجل قام بنقل المبلغ نقداً إلى دولة أوروبية وسلمه لشخص وسيط، مشيراً إلى أن الأخير تولى بدوره إرسال هذا المبلغ إلى سوريا. وذكر الادعاء أن الهدف من توريد هذا المبلغ كان تأمين امرأة من أنصار تنظيم «داعش» فرَّت من المعسكر الذي كانت فيه في شمال سوريا.

وما زالت ألمانيا في حالة تأهب؛ خشية وقوع هجمات منذ اندلاع الحرب في غزة في أكتوبر، بينما حذّر رئيس جهاز الاستخبارات الداخلية في البلاد من أن خطر وقوع هجمات من هذا النوع «حقيقي، وأعلى مما كان عليه منذ فترة طويلة».

وباتت ألمانيا هدفاً للجماعات المتطرفة نظراً لانضمامها إلى التحالف ضد تنظيم «داعش» في العراق وسوريا، ونشرها قوات في أفغانستان.