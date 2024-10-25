اليوم.. ملتقى القاهرة الدولي للمسرح الجامعي يختتم دورة فؤاد المهندس ويعلن جوائزها

تختتم فعاليات الدورة السادسة لملتقى القاهرة الدولي للمسرح الجامعي برئاسة المخرج عمرو قابيل "دورة الأستاذ.. فؤاد المهندس"، في السابعة مساء اليوم الجمعة، 25 أكتوبر الجاري، بمسرح جامعة الجلالة، تحت رعاية الدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة.

ويشهد حفل الختام عرضا لدولة رومانيا، وعرض ختام الورش التدريبية، وتوزيع جوائز الدورة السادسة.

وتضم اللجنة العليا لملتقى القاهرة الدولي للمسرح الجامعي الدكتور حسام بدراوي رئيسا، وعضوية كل من: الفنان طارق الدسوقي، والكاتبة فاطمة ناعوت، والدكتورة سمر سعيد أمين عام الملتقى، والدكتورة أمل صديق عفيفي، ورئيس ومؤسس الملتقى المخرج عمرو قابيل.

يشار إلى ملتقى القاهرة الدولي للمسرح الجامعي، قد انطلق في أكتوبر من العام 2018 تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، ومنذ الدورة الثالثة يقام سنويا برعاية رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، وبدعم ورعاية الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، والدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، ورعاية هيئة تنشيط السياحة، برئاسة عمرو القاضي، ودعم ورعاية أكاديمية الفنون برئاسة الدكتورة غادة جبارة.