طقس الإسكندرية.. تجمع للسحب المنخفضة والكثيفة التي تحجب أشعة الشمس

شهدت محافظة الإسكندرية طقس غائم منذ ساعات الصباح الباكرة، وذلك بسبب تجمع للسحب المنخفضة والكثيفة التي حجبت أشعة الشمس، وسجلت درجات الحرارة اليوم أخر جمعة من شهر أكتوبر 24 درجة مئوية، مع انخفاض نسبة الرطوبة لتصل إلى 46%، وسرعة رياح 23 كم/ ساعة.

وأعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عبر صفحتها الرسمية على موقع فيس بوك، تؤكد وجود نشاط الرياح مستمر اليوم على أغلب الأنحاء، وظهور بعض السحب على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية الغربية تكون معها فرصة لسقوط الأمطار الخفيفة.

وتسيطر أجواء تميل للبرودة ليلاً وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء، أما نهاراً تكون الأجواء مائلة للحرارة على شمال البلاد وحتى شمال الصعيد وحارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.