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الجمعة 25 أكتوبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

باكستان: مقتل 10 إرهابيين في عملية أمنية بإقليم البنجاب

الشرطة الباكستانية
الشرطة الباكستانية
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أعلنت الشرطة الباكستانية اليوم /الجمعة/ مقتل عشرة إرهابيين أثناء تنفيذ عملية أمنية في مدينة "ميانوالي" بإقليم "البنجاب" الواقع شرقي البلاد.

 ونقلت قناة (جيو نيوز) الباكستانية الناطقة باللغة الإنجليزية عن المتحدث باسم شرطة إقليم البنجاب قوله إن قوة شرطية توجهت إلى منطقة "مالا خيل" الجبلية بمدينة "ميانوالي" لتنفيذ عملية أمنية بناء على معلومات تفيد بوجود نحو 15 إرهابيا بالمنطقة.
وأشار المتحدث إلى أن المسلحين أطلقوا النار على قوات الشرطة خلال العملية، ما حدا برجال الشرطة إلى الرد، الأمر الذى أدى إلى مقتل عشرة إرهابيين.
يذكر أن باكستان تشهد ارتفاعا ملحوظا في الهجمات المسلحة منذ عودة حركة "طالبان" إلى السلطة في أفغانستان في عام 2021.. ويتم الإبلاغ عن معظم الهجمات في المقاطعات الباكستانية الحدودية وأبرزها "خيبر بختونخوا" و"بلوشستان".
 

ميانوالي الشرطة الباكستانية باكستان