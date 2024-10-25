خطأ قيادة.. النيابة تستعلم عن صحة شخص أصيب في انقلاب سيارة بترعة بالبدرشين

تباشر جهات التحقيق بالجيزة، اجراء تحقيقاتها حول اصابة شخص اثر سقوط سيارة ملاكي بترعة بالبدرشين، وكلفت بالاستعلام عن الحالة الصحية للمصاب، لمعرفة اسباب سقوطه، والذي تبين انه اختلال في عجلة القيادة أدى الى الحادث، وكلفت المباحث باجراء التحريات اللازمة حول الواقعة.

البداية بأخطار تلقاه مأمور مركز شرطة البدرشين، من إدارة شرطة النجدة بوقوع حادث وسقوط سيارة بإحدى الترع.

وعلى الفور انتقلت الخدامات الأمنية إلى محل البلاغ، وتبين بالفحص اختلال عجلة القيادة بيد سائق ملاكي وانقلاب السيارة بالترعة المتاخمة للطريق بقرية الشنباب.

أسفر عن الحادث سقوط مصاب نقل إلى مستشفى البدرشين المركزي، ودفع رئيس مجلس المدينة بالمعدات اللازمة لاستخراج السيارة من الترعة.

تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.