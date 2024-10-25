أسقف بوليفيا يزور السفارة البرتغالية بالقاهرة

زار الأنبا يوسف، أسقف بوليڤيا والمشرف على الكنيسة القبطية في البرتغال، مقر السفارة البرتغالية في القاهرة، برفقة الراهب القس مرقوريوس المحرقي، الذي تم تكليفه مؤخرًا بالخدمة في البرتغال، حيث كان في استقباله السفير روي تيرينو، وطاقم السفارة.

ودار الحوار أثناء اللقاء حول آفاق التعاون بين السفارة البرتغالية والكنيسة القبطية الأرثوذكسية.

وفي سياق آخر، استقبل البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، في المقر البابوي بالعباسية الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، والدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، يرافقهما وفدان من الوزارتين.

وتناول اللقاء الحديث عن الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، التي تمتد جذورها لأكثر من ألفي عام، ودورها الوطني المتواصل عبر التاريخ.