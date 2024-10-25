ads
الجمعة 25 أكتوبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

التصريح بدفن جثة شاب صدمه قطار في بنها

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

صرحت النيابة العامة بالقليوبية بدفن جثة شاب لقي مصرعه بعد أن صدمه قطار أثناء عبوره شريط السكة الحديد في منطقة مزلقان إسطنها بكفر الجزار، التابعة لمركز ومدينة بنها.

جاء ذلك بعد إجراء الكشف الطبي على الجثة لتحديد سبب الوفاة، وطلبت النيابة تحريات الأجهزة الأمنية حول الحادث للوقوف على ظروفه وملابساته.

البداية عندما تلقى اللواء عبدالفتاح القصاص مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القليوبية إخطاراً من غرفة عمليات النجدة يفيد بسقوط شخص أسفل عجلات القطار بمزلقان سكة حديد، بدائرة مركز شرطة بنها.

على الفور انتقلت أقرب دورية أمنية إلى محل البلاغ، وبالفحص، تبين مصرع شخص صدمه قطار بمزلقان إسطنها بكفر الجزار، وتم نقل الجثة إلى ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

كما تم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيقات، وأمرت بندب الطبيب الشرعي لتحديد سبب الوفاة، واستعجال تحريات المباحث حول ملابسات الحادث، على أن يتم التصريح بدفن الجثة بعد استكمال الإجراءات.

التصريح بدفن جثة شاب شاب لقي مصرعه شريط السكة الحديد مصرع شخص صدمه قطار مركز شرطة بنها