بالعرائس المتحركة.. حسام يبدع فى الرسم ويحصد العديد من الجوائز العالمية

مهارات إبداعية فنية تخطف أنظار الجميع باستخدام العرائس المتحركة في رسم البورتريه

استطاع حسام جمال ابن محافظة القاهرة وتحديدا شبرا الخيمة أن يحصد العديد من الجوائز العالمية الخاصة بالرسم باستخدام العرائس المتحركة، وهذا من خلال لفته جميلة تجمع بين الفن والإبداع لينال إعجاب كل من شاهده ويخطف أنظار الجميع بمهارات إبداعية؛ ليكون واحدا من أهم المشاركين بالمسابقات الخاصة بالرسم تحت رعاية وزارة الثقافة بعد حصاده المركز الأول فى مسابقة Egypt got talent .

عرف حسام جمال البالغ من العمر 35 عاما والحاصل على بكالوريوس تجارة عين شمس برسام المسرح، حيث إنه امتلك موهبة مدهشة فى الرسم ظهرت فى عمر 6 سنوات واستمرت به ليحصد العديد من الجوائز الفنية، بالإضافة إلى أنه يستطيع رسم البورتريه واللوحات الفنية فى وقت قصير جدًا لا يتعدى الدقائق.

ويقول: الحمد لله شاركت في عدة معارض زي معرض جامعة عين شمس وحصلت على الجائزه الأولى والمعرض العام الـ٤٣ بدار الأوبرا تحت رعاية وزارة الثقافة، كما حصلت على عدة جوائز منها مركز أول في مسابقة المواهب Egypt got talent ومركز ثالث في المسابقة العالمية كتارا جولدن تالنت التي أقيمت في دولة قطر.

ويحكى حسام قصة شغفه منذ الصغر بتعلم الرسم والاحتراف فيه، والدي اكتشف موهبتى قبل حتى بداية الدراسة وبدأ يشجعني ويجبلي كل الأدوات لتنمية الموهبة، وللحفاظ على الجانب الإيجابى من منظور الأعمال التى قمت برسمها، وظل يسعى ويحاول لتطويرى ومع الوقت تمكن من إتقان الموهبة والتميز فيها.

ويقول: «عندما كان عندي 6 سنوات لم أكن أجيد الرسم بشكل قوي ولكن مع مرور الوقت حسيت أني لازم أطور من نفسى وقررت تعلم الرسم والتفوق فيه من خلال مشاهدة فيديوهات على يوتيوب بشكل يومي».

وتابع: «حبيت رسم الشخصيات الكارتونية، وتعلمت رسمها حتى أصبح لدي قدرة كبيرة على التركيز فى رسم الخطوط الرفيعة التى تبرز ملامح الشخصيات وتحديد الألوان المناسبة».

وقال: أحب الرسم بألوان خشب وسوفت باستيل وأكرليك، وكل ما أحلم به هو عمل معرض كبير لعرض وتعليم الموهبة ويكون خاص بي لكي أعرض فيه رسوماتي.

وعبر حسام عن مشاركته في المعارض الفنية قائلا: «سعيد جدًا بمشاركة رسوماتي في المعرض، وتكريمي فى العديد من المسابقات الفنية على المستوى الدولي» .

وتابع: «فكرة الرسم عموما هى فكرة تقديم لوحة فى معرض ولكن تقديم فن الارت شو او الرسم الاستعراضي بيكون عن طريق التقديم علي المسرح وعرض رسم البورتريه امام الجمهور والعمل بشكل جيد ومثير لشد انتباه الجمهور للاستمتاع به عشان كدا كان لازم أطور من نفسى بطريقة مختلفة وهى الرسم باستخدام العرائس المتحركة أو الرسم الاستعراضي».

وبالفعل طورت موهبتي من خلال العروض المشتركة بالأدوات المختلفة وبقيت أرسم كل يوم وبالفعل اشتركت فى العديد من المهرجانات والمسابقات واحترفت فن الآرت شو أو الرسم الاستعراضي وتمكنت من إنجاز عرض رسم بورتريه أمام الجمهور على المسرح في مدة قصيرة لا تتخطي ٥ دقايق.

كما حصلت على عدة جوايز، مثل مركز أول في مسابقة المواهب Egypt got talent ومركز ثالث في المسابقة العالمية كتارا جولدن تالنت، التي أقيمت في دوله قطر.

ويختتم حسام حديثه قائلا: أتمنى أن أصل للعالمية وأشارك في رفع اسم مصر.

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