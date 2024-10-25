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الجمعة 25 أكتوبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

الاتحاد الأوروبي: نسابق الزمن في لبنان لتجنب توسع النزاع بالمنطقة

مفوض السياسة الخارجية
مفوض السياسة الخارجية والأمنية للاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل
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أشار مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، إلى “أننا بسباق مع الزمن في لبنان لتجنب توسع النزاع”.

وقال بوريل: “مصالح أطراف خارجية أحبطت تنفيذ القرار 1701”.

وفي سياق متصل، شن الجيش الإسرائيلي هذا الأسبوع غارات جوية على فروع بنك تابع لحزب الله، والتي قال المسؤولون الإسرائيليون إنها كانت تهدف إلى تقويض قاعدة دعم الجماعة الإسلامية.

كما دعا نتنياهو في وقت سابق اللبنانيين إلى الانتفاضة ضد حزب الله.

وقال مسؤول عسكري إسرائيلي كبير إن "القتال هناك معقد للغاية. والهدف هو شل حزب الله بشدة من أجل تغيير ميزان القوى في لبنان".

 

الاتحاد الأوروبي بوريل لبنان جنب توسع النزاع