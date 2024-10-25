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الجمعة 25 أكتوبر 2024
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داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

ضمن "حياة كريمة".. حملات مكثفة بالمنوفية لضبط أسعار السلع وتوفيرها

جانب من الحملات
جانب من الحملات
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تواصل الأجهزة التنفيذية بمحافظة المنوفية، استجابةً لتوجيهات اللواء إبراهيم أبو ليمون، المحافظ، تكثيف حملاتها الميدانية للرقابة على منافذ بيع السلع الغذائية واللحوم، وذلك ضمن "مبادرة حياة كريمة" التي تهدف إلى توفير السلع الأساسية للمواطنين بكميات كافية وأسعار مخفضة تتفوق على الأسعار المتداولة في الأسواق، في إطار جهود الدولة لتلبية احتياجات المواطنين.

وشهدت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أشمون نشاطاً ميدانياً بالمرور على عدة منافذ لبيع السلع الغذائية واللحوم، بهدف التأكد من توافر السلع والتزام التجار بإعلان الأسعار المخفضة، بالإضافة إلى متابعة عمليات تداول السلع وضبط الأسعار في الأسواق.

وأكد المحافظ على أهمية تكثيف الرقابة على كافة الأنشطة بالتنسيق مع الجهات المعنية، مع تكثيف الحملات للمرور على منافذ بيع وتخزين السلع الغذائية للتأكد من وضوح الإعلان عن الأسعار، وضبط حركة الأسواق وجودة السلع المعروضة.

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السلع الغذائية اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية المنوفية حياة كريمة مبادرة حياة كريمة