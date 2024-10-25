وزير الصحة اللبنانية: وثقنا الاعتداءات الإسرائيلية على العاملين في المجال الصحي

قال وزير الصحة اللبنانية فراس الأبيض: "أعددنا وثيقة بشأن اعتداءات الاحتلال الإسرائيلي على المنشآت الصحية والعاملين في المجال الصحي".

وشدد على أن "الوثيقة تشكل أداة أساسية لجمع الاعتداءات والتحقق منها وحفظها بما يؤكد توثيق كل الاعتداءات من دون استثناء والتوثيق خطوة ضرورية في اتجاه السعي للمحاسبة".

ولفت إلى أن "تضحيات العاملين الصحيين والإسعافيين تشكل انعكاسًا قويًا للمخاطر التي يواجهونها في زمن الحرب".

أضاف الأبيض: "نُشدّد على الحاجة لإعادة التأكيد على حرمة الرعاية الصحية والاعتداء عليها اعتداء على القيم الإنسانية".

وأكد أن "حماية الرعاية الصحية واجب جماعيّ ونطالب المجتمع الدولي بتطبيق القانون الإنساني الدولي ومحاسبة المسؤولين الإسرائيليين عن الانتهاكات بحقّ القطاع الصحي اللبناني".

وأشار إلى أن "سجّلنا 55 اعتداء على المستشفيات منها 36 استُهدفت بشكل مباشر مما أدى إلى إقفال 8 منها بشكل قسريّ".

