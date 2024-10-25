نقيب الصحفيين اللبنانيين: ما قامت به إسرائيل جريمة حرب مكتملة الأركان

قال جوزيف القصيفي، نقيب الصحفيين اللبنانيين، إن عدد شهداء الصحافة في لبنان 9 إلى جانب الجرحى والمعاقين جراء الاستهداف الإسرائيلي، موضحا أن ما أقدم عليه الاحتلال من استهداف الصحفيين جريمة حرب مكتملة الأركان.

وأضاف نقيب الصحفيين اللبنانيين، في تصريحات مع فضائية القاهرة الإخبارية، اليوم الجمعة، أن الاحتلال تعمد استهداف الصحفيين وهو يعلم أن المبنى يضمهم وحدهم وذلك لعدم توثيق جرائمه.

وتابع نقيب الصحفيين اللبنانيين، أن الاحتلال يريد إلقاء الرعب والخوف في نفوس باقي الصحفيين لعدم توثيق جرائمه وخاصة في العمليات العسكرية.