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الجمعة 25 أكتوبر 2024
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عبدالرحيم علي
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داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

نقيب الصحفيين اللبنانيين: ما قامت به إسرائيل جريمة حرب مكتملة الأركان

لبنان
لبنان
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قال جوزيف القصيفي، نقيب الصحفيين اللبنانيين، إن عدد شهداء الصحافة في لبنان 9 إلى جانب الجرحى والمعاقين جراء الاستهداف الإسرائيلي، موضحا أن ما أقدم عليه الاحتلال من استهداف الصحفيين جريمة حرب مكتملة الأركان.

وأضاف نقيب الصحفيين اللبنانيين، في تصريحات مع فضائية القاهرة الإخبارية، اليوم الجمعة، أن الاحتلال تعمد استهداف الصحفيين وهو يعلم أن المبنى يضمهم وحدهم وذلك لعدم توثيق جرائمه.

وتابع نقيب الصحفيين اللبنانيين، أن  الاحتلال يريد إلقاء الرعب والخوف في نفوس باقي الصحفيين لعدم توثيق جرائمه وخاصة في العمليات العسكرية.

الصحفيين اللبنانيين العمليات العسكرية الاستهداف الإسرائيلي الاحتلال