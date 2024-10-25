متحدث الصحة: الاحتلال يمارس هجمة شرسة على القطاع الصحي بقطاع غزة

قال الدكتور أشرف القدرة، المتحدث باسم وزارة الصحة في غزة، إن جيش الاحتلال يمارس هجمة شرسة على القطاع الصحي بقطاع غزة ويتم استهداف الطواقم الطبية، وذلك في تصريحات مع فضائية القاهرة الإخبارية، اليوم الجمعة.

وأضاف المتحدث باسم وزارة الصحة في غزة، أن عملية إخلاء للمرضى تتم الآن مع فصل النساء عن الرجال ومنهم من كان موجودا في أقسام العناية المركزة؛ ما يشكل خطورة كبيرة عليهم، موضحا أن هناك 150 مريضًا ومصابًا يعانون بشدة نقص الإمدادات والأدوية منذ 21 يوما ومعظم يتركه الاحتلال للنزف حتى الموت.

وتابع: “أدعو من يستطيع تقديم أية خدمات صحية من خارج المنطقة أن يتقدم لمساعدة الجرحى والمصابين المحاصرين ويجب أن يتدخل المجتمع الدولي بأكمله لتوفير الرعاية الصحية وحماية القطاع الصحي الذي أصبح في وضع كارثي”.

وأوضح المتحدث باسم وزارة الصحة في غزة أن الحصار المفروض على شمال قطاع غزة منذ 21 يوما له أثر كبير على الأطفال الذين يعانون من نقص الرعاية والدواء والغذاء.