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الجمعة 25 أكتوبر 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

الاتحاد الأوروبي يبحث تشديد العقوبات على روسيا في حال فوز ترامب بالانتخابات الأمريكية

ترامب
ترامب
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ذكرت وسائل إعلام، أن الاتحاد الأوروبي يبحث تشديد العقوبات ضد روسيا في حال فوز دونالد ترامب في الانتخابات الرئاسية الأمريكية، واحتمال إقدام واشنطن على إلغاء العقوبات.

ونقلت وسائل الإعلام عن مصادر أن المسؤولين الأوروبيين يريدون أن يكونوا واثقين بأن العقوبات ضد روسيا ستبقى سارية لفترة طويلة حتى في حال تغير سياسة واشنطن بعد وصول الإدارة الجديدة إلى البيت الأبيض.

وأضافت أن الاتحاد الأوروبي ينوي إدراج 45 سفينة أخرى تنقل النفط الروسي على القائمة السوداء وفرض قيود على واردات الغاز المسال من روسيا.

تجدر الإشارة إلى أن روسيا فرضت عقوبات جوابية على دول الغرب أدت لاضطراب الاقتصاد العالمي وتغير وجهات التجارة الدولية، ما أفرز تحسن مؤشرات الاقتصاد الروسي وتعزيز نموه، فيما تراجعت المؤشرات الغربية حسب إجماع خبراء الاقتصاد.
 

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