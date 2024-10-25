6 خطوات مهمة.. كيف تنشئ قوائم التشغيل وتحررها في Spotify؟

يستخدم الكثير من الشباب تطبيق Spotify للاستمتاع واختيار عدد من الأغاني المميزة، وهناك خطوات مهمة لمستخدمي تطبيق Spotify عن كيفية إنشاء قائمة تشغيل حديثة لسطح المكتب على جهاز كمبيوتر شخصي أو جهاز Mac وهي كالتالي:

الخطوة الأولى: حدد زر مع إنشاء قائمة تشغيل على الجانب الأيسر من النافذة.

الخطوة الثانية: سيعطي Spotify تلقائيا اسم مؤقت ، مثل "MyPlaylist#24"، قم بتغييره إلى اسم قائمة التشغيل الخاصة بك.

الخطوة الثالثة: عليك اختيار إعطاء قائمة التشغيل الخاصة بك وصف أو إضافة صورة لتمثيلها.

ملاحظة: إذا لم تقم بإضافة صورة قائمة تشغيل محددة، فسوف يقوم Spotify تلقائي بإنشاء صورة استنادًا إلى أغلفة الألبومات من قائمة التشغيل الخاصة بك.

الخطوة الرابعة: أضف الأغاني إلى قائمة التشغيل الخاصة بك باستخدام شريط البحث عن الفنانين أو الأغاني أو حلقات البودكاست التي ترغب إضافتها.

الخطوة الخامسة: عندما تجد ما تبحث عنه، اضغط فوق الزر "إضافة" الموجود على يمين العنوان.

الخطوة السادسة : الأفضل إضافة الأغاني إلى قوائم التشغيل الخاصة بك أثناء تصفح Spotify، إذا ظهرت أغنية ترغب إضافتها، سواء كانت من قائمة تشغيل أخرى أو موسيقى موصى بها من Spotify، فما عليك سوى الضغط فوق قائمة النقاط الثلاث على يمين الأغنية وتحديد إضافة إلى قائمة التشغيل ، اختر قائمة التشغيل التي تبحث عنها وستتم إضافتها.