غدا.. الجنايات تستكمل محاكمة متهمي الاتجار في النقد الأجنبي ببدر

تستكمل غدا محكمة الجنايات المنعقدة بمجمع محاكم بدر، برئاسة المستشار وجدى عبد المنعم، وعضوية المستشارين وائل عمران وضياء عامر وسكرتارية محمد هلال، محاكمة 35 متهما وذلك على خلفية اتهامهم بالاتجار بالنقد الأجنبي خارج السوق المصرفية للإضرار بالمركز الاقتصادي للبلاد.

وجهت النيابة للمتهمين تهم تولي قيادة جماعة إرهابية بغرض الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع ومصالحه وأمنه للخطر، وتعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحريات الشخصية للمواطنين والإضرار بالسلام الاجتماعي.

