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الجمعة 25 أكتوبر 2024
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عبدالرحيم علي
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داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

الاحتلال الإسرائيلي يمنع اقتحام مجموعة من اليهود اليمينيين المتطرفين لقطاع غزة

اليهود اليمينيين
اليهود اليمينيين المتطرفين
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في بيان صدر اليوم الجمعة، أفادت مصادر بأن الجيش الإسرائيلي منع مجموعة من اليهود اليمينيين المتطرفين من اقتحام قطاع غزة. 

وذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي أن المجموعة اقتحمت منطقة الحاجز الأمني بين إسرائيل وقطاع غزة، محاولين الدخول إلى القطاع.

وأوضحت الإذاعة أن أفراد المجموعة عبروا إلى منطقة الجدار الفاصل، لكن الجيش منعهم من التقدم إلى داخل القطاع وأوقف عددًا منهم.

في سياق متصل، نفذ الجيش الإسرائيلي عمليات دهم واسعة في وسط قطاع غزة، مستهدفًا مواقع تابعة لحركة حماس. وأكد الجيش، في بيان، أن قوات الفرقة 252 قامت بعمليات دهم، حيث عثرت على بنى تحتية تُستخدم من قبل الحركة. وأشار إلى أن أكثر من 200 عنصر من عناصر حماس تم اعتقالهم خلال هذه العمليات، رغم جهود الحركة لمنع المدنيين من إخلاء المنطقة.

كما ذكرت التقارير أن كتيبة مدفعية بقيادة فوج (454) نفذت عمليات ميدانية وسط القطاع، حيث استهدفت ودمرت بنى تحتية تُعتبر إرهابية. وفي وقت سابق، أكدت قوات الفرقة (162) في جباليا نجاحها في القضاء على العديد من العناصر الإرهابية، بالإضافة إلى العثور على أسلحة حربية خلال عملياتها.

 

 

الجيش الإسرائيلي اليهود اليمينيين المتطرفين غزة