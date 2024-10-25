أستاذ علوم سياسية: نتنياهو يرغب في مواصلة العملية العسكرية بغزة

قال الدكتور جهاد الحرازين، أستاذ العلوم السياسية، إن رئيس وزراء دولة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو سيتلاعب بالوقت ولن يوافق على أي صفقة لوقف إطلاق النار، إذ أن هناك وعودا قطعها نتنياهو لرئيس الولايات المتحدة الأمريكية الأسبق دونالد ترامب في حال وصوله إلى البيت الأبيض.

وأضاف «الحرازين» خلال مداخلة هاتفية عبر قناة «القاهرة الإخبارية»، أن دولة الاحتلال بعدما حققت مجموعة من الانتصارات التي تتمثل في القضاء على قادة حزب الله والعديد من قادة حماس لا سيما بعد وفاة رئيس المكتب السياسي لحركة حماس يحيى السنوار.

وتابع: «نتنياهو يحاول أن يسجل صورة النصر لدى المجتمع الإسرائيلي، وبدليل ذلك كانت استطلاعات الرأي كافة التي خرجت من دولة الاحتلال بعد كل تلك العمليات أعطت لنتنياهو الشعبية الأكثر التي كانت بالأساس شعبية مفقودة، ولم يحصل عليها على مدار 10 أشهر من العام الماضي».

ولفت إلى أنه بعد كل العمليات والتصعيدات بدأت تصعد أسهم نتنياهو والليكود الحاكم فيما يتعلق بأي انتخابات تُجرى، علاوة على ذلك فإن نتنياهو يسعى لمواصلة العملية العسكرية بقطاع غزة.