الكنيسة الأرثوذكسية تحيي ذكرى رحيل مطران مارسيليا بفرنسا

أقامت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بفرنسا، صباح اليوم الجمعة، قداس الذكرى السنوية الأولى لوفاة الأنبا أثناسيوس، مطران مارسيليا وطولون بفرنسا، وذلك بكنيسة القديس البابا أثناسيوس الرسولي والقديس البابا كيرلس السادس – سارسيل ضاحية باريس.

شارك في القداس عدد كبير من الكهنة الفرنسيين والشمامسة الفرنسيين وجمع كبير من شعب الكنيسة وأحباء المطران الذى رحل عن عمر تجاوز ٩٠ عامًا قضى منها أكثر من 50 عامًا في خدمة الكنيسة.

وفي سياق متصل، أحيت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بمصر، ذكرى استشهاد القديس بندلائيمون الطبيب، والذي يُعد أحد أبرز الرموز المسيحية والأسماء المدونة في كتب التراث وتاريخ الشهداء الأقباط والقراءات اليومية.

وقال السنكسار الكنسي إنه في مثل هذا اليوم من سنة 405 ميلادية استشهد القديس بندلائيمون، وُلِدَ في مدينة نيقوميدية، وكان أبوه أوستورجيوس وثنيًا، وأمه أوبالا مسيحية وقد علَّماه صناعة الطب، فنبغ فيها وذاع صيته، فجعله الملك مكسيميانوس طبيبه الخاص، وكان يحبه من أجل نجاحه في العمل ولطف أخلاقه وذكائه.