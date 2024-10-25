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الجمعة 25 أكتوبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

روسيا: إسقاط 7 مسيرات أوكرانية

مسيرة أوكرانية
مسيرة أوكرانية
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أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أن أنظمة الدفاعات الجوية الروسية، أسقطت خلال الـ24 ساعة الماضية 7 طائرات مسيرة أوكرانية ومنطادا صغيرًا فوق الأراضي الروسية.

وقالت الوزارة في بيان لها اليوم الجمعة: خلال الـ24 ساعة الماضية تم إيقاف محاولات نظام كييف لتنفيذ هجمات باستخدام طائرات مسيرة ومنطاد صغير الحجم على أهداف داخل الأراضي الروسية، وفقا لوكالة أنباء سبوتنيك الروسية.

وأضاف البيان: تم تدمير واعتراض 7 طائرات مسيرة أوكرانية وبالونًا صغيرًا فوق الأراضي الروسية خلال الليل، منهم ثلاث طائرات مسيرة أوكرانية فوق بحر آزوف، وثلاث فوق أراضي مقاطعة بيلجورود، وواحدة فوق أراضي مقاطعة بريانسك، وتم تدمير منطاد صغير فوق أراضي مقاطعة روستوف.

 

وزارة الدفاع الروسية أنظمة الدفاعات الجوية الروسية مسيرة أوكرانية