طبيبة تكشف عن مخاطر ارتداء السراويل الرياضية الضيقة للنساء

كشفت الدكتورة كاثرين هود خبيرة صحة المرأة، عن مخاطر الملابس الضيقة على النساء، وأن هذه الملابس تمنع تدفق الهواء مما يسمح للبكتيريا بالتكاثر وفقا لما نشرته مجلة ديلي ميل.

وأوضح الطبيبة أن السراويل الرياضية الضيقة قد تزيد من خطر إصابة النساء بالتهاب المثانة، وهذا النوع الأكثر شيوعا من عدوى المسالك البولية، ويصيب واحدة من كل 3 نساء.

وتحدث الحالة عندما تدخل البكتيريا إلى المثانة عبر مجرى البول وقد تنتقل هذه البكتيريا من المستقيم أو المهبل وتشمل أبرز أعراضها: الشعور بالألم والحرقان أثناء التبول والحاجة المتكررة والعاجلة للتبول.

بالإضافة إلى أن الملابس الرياضية وخاصة تلك المصنوعة من أقمشة صناعية يمكن أن تخلق بيئة مثالية لنمو البكتيريا عندما تستخدم لفترات طويلة بعد التمرين، وغالبا ما تصنع الملابس الرياضية من أقمشة تؤدي إلى احتباس الرطوبة عند التعرق وعندما تتجمع هذه الرطوبة في الملابس الضيقة تزداد فرص انتشار البكتيريا إلى مجرى البول ما قد يتسبب في العدوى ولهذا يجب تغير الملابس الرياضية فور الانتهاء من التمارين، كما يفضل الاستحمام المباشر لتقليل خطر الإصابة بالتهاب المثانة.