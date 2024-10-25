ads
الجمعة 25 أكتوبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة القبطية

أسقف شرق المنيا يتفقد الطالبات المغتربات بالمنيا الجديدة

الأنبا فام يتفقد
الأنبا فام يتفقد الطالبات المغتربات بالمنيا الجديدة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

تفقد الأنبا فام، أسقف شرقي المنيا، الطالبات المغتربات ببيت سانت ماري والقديسة رفقة بالمنيا الجديدة التابع للإيبارشية، وألقى كلمة روحية عليهن.

ونظمت أيضًا اللجنة الفرعية لخدمة الحكماء والمنبثقة من لجنة الأسرة بالمجمع المقدس المؤتمر السنوي لخدام وخادمات الحكماء تحت عنوان "حكيم لكن أحتاج"، في بيت "الصليب" للمؤتمرات بمدينة كفر شكر التابعة لإيبارشية بنها وقويسنا، بحضور نيافة الأنبا مكسيموس مطران الإيبارشية ذاتها ومقرر لجنة الأسرة ومقرر لجنة الحكماء بالمجمع.

تضمن المؤتمر محاضرة ألقاها عن "الاحتياج الروحي"، كما شمل ورش عمل ومحاضرات ألقاها عدد من الآباء الكهنة والخدام المتخصصين عن موضوعات: الاحتياج الصحي والنفسي والاجتماعي للحكماء.

الأنبا فام أسقف شرقي المنيا المنيا الجديدة