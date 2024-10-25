أسقف شرق المنيا يتفقد الطالبات المغتربات بالمنيا الجديدة

تفقد الأنبا فام، أسقف شرقي المنيا، الطالبات المغتربات ببيت سانت ماري والقديسة رفقة بالمنيا الجديدة التابع للإيبارشية، وألقى كلمة روحية عليهن.

ونظمت أيضًا اللجنة الفرعية لخدمة الحكماء والمنبثقة من لجنة الأسرة بالمجمع المقدس المؤتمر السنوي لخدام وخادمات الحكماء تحت عنوان "حكيم لكن أحتاج"، في بيت "الصليب" للمؤتمرات بمدينة كفر شكر التابعة لإيبارشية بنها وقويسنا، بحضور نيافة الأنبا مكسيموس مطران الإيبارشية ذاتها ومقرر لجنة الأسرة ومقرر لجنة الحكماء بالمجمع.

تضمن المؤتمر محاضرة ألقاها عن "الاحتياج الروحي"، كما شمل ورش عمل ومحاضرات ألقاها عدد من الآباء الكهنة والخدام المتخصصين عن موضوعات: الاحتياج الصحي والنفسي والاجتماعي للحكماء.