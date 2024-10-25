الكنيسة القبطية تحيي ذكرى استشهاد القديس بندلائيمون

تحيي الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، اليوم الجمعة، ذكرى استشهاد القديس بندلائيمون الطبيب، والذي يُعد أحد أبرز الرموز المسيحية والأسماء المدونة في كتب التراث وتاريخ الشهداء الأقباط والقراءات اليومية.

وقال السنكسار الكنسي إنه في مثل هذا اليوم من سنة 405 ميلادية استشهد القديس بندلائيمون، وُلِدَ في مدينة نيقوميدية، وكان أبوه أوستورجيوس وثنيًا، وأمه أوبالا مسيحية وقد علَّماه صناعة الطب، فنبغ فيها وذاع صيته، فجعله الملك مكسيميانوس طبيبه الخاص، وكان يحبه من أجل نجاحه في العمل ولطف أخلاقه وذكائه.

في سياق آخر، احتفلت خدمة مدارس الأحد لمرحلتي حضانة وابتدائي بكنيسة الشهيد مار جرجس في المنصورة، بختام النشاط الصيفي ومهرجان الكرازة لعام 2024، واستضاف الحفل فريق سان باول للمسرح التابع لإيبارشية طنطا.