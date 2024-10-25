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الجمعة 25 أكتوبر 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة لايت

الأرصاد: طقس مائل للحرارة نهارا.. والعظمى بالقاهرة 28 درجة

صورة تعبيرية
صورة تعبيرية
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كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن توقعات الطقس اليوم الجمعة 25 أكتوبر 2024، حيث يسود طقس معتدل فى أول الليل مائل للبرودة فى آخره وفى الصباح الباكر، مائل للحرارة نهارا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، حار على جنوب سيناء وجنوب البلاد.

وأوضح الدكتور محمود شاهين، مدير عام إدارة التنبؤات الجوية والإنذار المبكر بمخاطر الطقس، إلى أنه يتوقع اليوم نشاط رياح على أغلب المناطق مما يمهد على تلطيف الأجواء.

وبالنسبة لدرجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة: القاهرة العظمى 28 درجة والصغرى 18، والإسكندرية العظمى 27 والصغرى 20، ومطروح العظمى 25 درجة والصغرى 21، وسوهاج العظمى 30 درجة، والصغرى 16، وقنا العظمى 31 درجة والصغرى 17، وأسوان العظمى 34 درجة والصغرى 18.

الارصاد الجوية درجات الحرارة المتوقعة نشاط رياح مائل للبرود القاهرة الدكتور محمود شاهين التنبؤات الجوية