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الجمعة 25 أكتوبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

السوبر في الجزيرة.. وصول بعثة الأهلي إلى القاهرة بعد التتويج باللقب

بعثة الأهلي
بعثة الأهلي
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وصلت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي إلى مطار القاهرة الدولي، منذ قليل بعد الفوز ببطولة السوبر المصري على نادي الزمالك.

ووصلت البعثة الحمراء قادمة من الإمارات على متن طائرة خاصة برئاسة محمد الدماطي عضو مجلس إدارة النادي الأهلي، ورافق البعثة محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي الذي تواجد مع الفريق في الإمارات. 

الخطيب يهنئ بعثة الأهلي 

هنأ محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي لاعبي الفريق الأول لكرة القدم وجهازهم الفني والإداري والطبي بمناسبة الفوز ببطولة السوبر المصري للمرة الرابعة على التوالي والخامسة عشرة في تاريخ النادي.

 وأشاد رئيس النادي بالأداء المتميز والروح العالية للاعبي الأهلي على مدار أشواط المباراة، وإصرارهم على تحقيق الفوز، مشيرًا إلى حقهم في  الاحتفال بالبطولة مع الأخذ في الحسبان التحديات التي تنتظرهم خلال الأيام القادمة. 

كما هنأ محمود الخطيب جماهير الأهلي بهذه المناسبة، وأكد على تقديره لمساندتها لناديها وفرقه الرياضية في كل المواقف داخل وخارج البلاد.

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