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الجمعة 25 أكتوبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

اقتصاد

أسعار الدولار في البنوك اليوم الجمعة 25 أكتوبر 2024

الدولار
الدولار
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واصل سعر الدولار استقراره في السوق المصرية مقابل الجنيه في مستهل تعاملات اليوم الجمعة 25 أكتوبر 2024؛ إذ سجل في البنك المركزي المصري نحو 48.54 جنيه للشراء، ونحو 48.76 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر

سجل سعر الدولار في بنك مصر مقابل الجنيه المصري اليوم نحو 48.62 جنيه للشراء، ونحو 48.72 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

سجل سعر الدولار في البنك الأهلي المصري نحو 48.62 جنيه للشراء، ونحو 48.72 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في بنك التجاري الدولي

سجل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم في التجاري الدولي نحو 48.55 جنيه للشراء، ونحو 48.65 جنيه للبيع.

سعر الدولار أمام الجنيه في بنك التعمير والإسكان

استقر سعر الدولار أمام الجنيه المصري في بنك التعمير والإسكان نحو 48.65 جنيه للشراء، ونحو 48.75 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في البنك المصري الخليجي

سجل سعر الدولار أمام الجنيه المصري اليوم في البنك المصري الخليجي نحو 48.64 جنيه للشراء، ونحو 48.74 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في بنك الإسكندرية

سجل سعر الدولار أمام الجنيه المصري اليوم في بنك الإسكندرية نحو 48.65 جنيه للشراء، ونحو 48.75 جنيه للبيع.

سعر الدولار مقابل الجنيه في المصرف المتحد

سجل سعر الدولار أمام الجنيه المصري في المصرف المتحد نحو 48.63 جنيه للشراء، ونحو 48.73 جنيه للبيع.

سعر الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي

سجل سعر الدولار أمام الجنيه في مصرف أبو ظبي نحو 48.66 جنيه للشراء، ونحو 48.75 جنيه للبيع.

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