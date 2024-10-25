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الجمعة 25 أكتوبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

إصابة مصوّر "القاهرة الإخبارية" في الغارة الإسرائيلية على مقر الصحفيين بلبنان

القاهرة الإخبارية
القاهرة الإخبارية
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اكد أحمد سنجاب، مراسل "القاهرة الإخبارية" في جنوب لبنان، إصابة مصوّر "القاهرة الإخبارية" في الغارة الإسرائيلية على مقر إقامة عدد من الأطقم الصحفية بحاصبيا.

وقال مراسل القاهرة الاخبارية من مكان الهجوم إنّ طائرات الاحتلال أطلقت صاروخًا صوب المبنى مباشرة، لافتًا إلى أن المبنى معلوم أنه مخصص لإقامة الصحفيين.

واستُشهِد 3 صحفيين لبنانيين إثر الغارة الإسرائيلية التي استهدفت فندقًا يُقيم فيه إعلاميون وصحفيون في منطقة حاصبيا جنوبي لبنان، بحسب الدفاع المدني اللبناني.

واستخرج الصليب الأحمر جثامين الشهداء، ونقل عددًا من المصابين إلى المستشفيات، فيما لم يتضح العدد النهائي للضحايا.

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