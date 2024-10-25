النيابة تصرح بدفن جثة مسن دهسه قطار بالعياط

أمرت جهات التحقيق بالجيزة، بالتصريح بدفن جثة مسن لقى مصرعه أسفل عجلات قطار بمنطقة العياط، وذلك عقب مناظرة جثمانه والتأكد من خلو الحادث من أي شبهة جنائية، كما طلبت تحريات أجهزة الأمن حول الواقعة.

وفي التفاصيل، تلقى المقدم أحمد عبدالفتاح الملطاوي رئيس مباحث مركز شرطة العياط بمديرية أمن الجيزة، إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها سقوط شخص من القطار بدائرة المركز.

وعلى الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية إلى محل البلاغ، وبالفحص تبين سقوط مسن أسفل عجلات القطار جري نقل الجثة إلى ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.