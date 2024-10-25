خبير سياسي: أمريكا لا تبذل جهودا جدية لوقف الحرب على غزة ولبنان

قال الدكتور إحسان الخطيب، أستاذ العلوم السياسية، إن الإدارة الأمريكية ما زالت لا تهتم إلى ما يحدث في غزة حتى إذا استمرت الحرب لمدة 100 عام ولكن عندما تتأثر أمريكا من حصة النفط يبدأ ظهور دبلوماسية أمريكية جادة موضحًا أن طالما النفط لم يتأثر طالما ليس هناك دبلوماسية أمريكية

وأضاف «الخطيب»، خلال مداخلة عبر شاشة قناة «القاهرة الإخبارية»، أن الإدارة الأمريكية تحاول إعطاء انطباع بأنها تكترث لما يحدث في غزة ولبنان وتحاول إنهاء الحرب ولكن أمريكا لا تبذل جهود جدية لوقف الحرب الإسرائيلية على غزة ولبنان، مشيرًا إلى أن رئيس وزراء دولة الاحتلال بنيامين نتنياهو صرح منذ اليوم الأول بعد اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس يحيى السنوار بأنه مستمر في الحرب.

وتابع أستاذ العلوم السياسية: «موعد نهاية الحرب في المنطقة بيد نتنياهو فهو من يستطيع أن ينهي الحرب ولكن هو سعيد بالتدمير الذي ألحقه بالمنطقة»، مؤكدًا أن المجتمع الإسرائيلي راضٍ عن سياسة العنف الذي يتبعها نتنياهو في المنطقة.