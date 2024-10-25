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الجمعة 25 أكتوبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

الجيش الإسرائيلي يقصف مبنى داخل مستشفى كمال عدوان في غزة بعد حصاره لساعات

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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أفادت وسائل إعلام فلسطينية، اليوم الجمعة، أن طيران الجيش الإسرائيلي قصف مبنى داخل مستشفى كمال عدوان في غزة بعد حصاره لساعات.

كما شن طيران الاحتلال الإسرائيلي قصفا على منزلين بمنطقة قيزان النجار في خان يونس، ما تسبب في سقوط عددا من الشهداء والمصابين. 

وقال المتحدث باسم الدفاع المدني في قطاع غزة، بمقتل وجرح أكثر من 150 شخصًا إثر قصف إسرائيلي استهدف 13 منزلًا بمخيم جباليا شمال قطاع غزة.

وقالت مصادر طبية فلسطينية، أن هناك نحو 3 شهداء وأكثر من 20 مصابا معظمهم من الأطفال جراء قصف إسرائيلي متواصل جنوب شرقي مدينة خان يونس

الجيش الإسرائيلي قصف مبنى داخل مستشفى كمال عدوان غزة