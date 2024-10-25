ads
الجمعة 25 أكتوبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

لبنان.. استشهاد 3 صحفيين في غارة إسرائيلية على مقر إقامة عدد من الأطقم الصحفية في بلدة حاصبيا

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

أفادت هيئة الدفاع المدني في جنوب لبنان، اليوم الجمعة، باستشهاد 3 صحفيين في غارة إسرائيلية استهدفت مقر إقامة عدد من الأطقم الصحفية في بلدة حاصبيا.

شن طيران الجيش الإسرائيلي 12 غارة جوية على الضاحية الجنوبية، تركزت على حارة حريك وبرج البراجنة والشويفات والحدث.

كما استهدفت طائرات الجيش الإسرائيلي، منطقة القائم بالضاحية الجنوبية لبيروت، واعتدى على منطقة الشويفات بالضاحية الجنوبية لبيروت.

ومساء أمس الخميس، أعلنت وزارة الصحة اللبنانية، أن هناك 5 شهداء وجريحان بسبب الغارة الإسرائيلية على بلدة الحلانية في البقاع.

لبنان استشهاد 3 صحفيين 12 غارة إسرائيلية بلدة حاصبيا