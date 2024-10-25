لبنان.. استشهاد 3 صحفيين في غارة إسرائيلية على مقر إقامة عدد من الأطقم الصحفية في بلدة حاصبيا

أفادت هيئة الدفاع المدني في جنوب لبنان، اليوم الجمعة، باستشهاد 3 صحفيين في غارة إسرائيلية استهدفت مقر إقامة عدد من الأطقم الصحفية في بلدة حاصبيا.

شن طيران الجيش الإسرائيلي 12 غارة جوية على الضاحية الجنوبية، تركزت على حارة حريك وبرج البراجنة والشويفات والحدث.

كما استهدفت طائرات الجيش الإسرائيلي، منطقة القائم بالضاحية الجنوبية لبيروت، واعتدى على منطقة الشويفات بالضاحية الجنوبية لبيروت.

ومساء أمس الخميس، أعلنت وزارة الصحة اللبنانية، أن هناك 5 شهداء وجريحان بسبب الغارة الإسرائيلية على بلدة الحلانية في البقاع.