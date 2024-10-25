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الجمعة 25 أكتوبر 2024
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داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

لبنان.. إصابات إثر غارة اسرائيلية استهدفت فندقا يقيم فيه صحافيون في منطقة حاصبيا

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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أفادت وسائل إعلام لبنانية، اليوم الجمعة، بوجود عدد من الإصابات إثر غارة إسرائيلية استهدفت فندقا تقيم فيه الفرق الصحافية في منطقة حاصبيا جنوبي لبنان.

شن طيران الجيش الإسرائيلي 12 غارة جوية على الضاحية الجنوبية، تركزت على حارة حريك وبرج البراجنة والشويفات والحدث.

كما استهدفت طائرات الجيش الإسرائيلي، منطقة القائم بالضاحية الجنوبية لبيروت، واعتدى على منطقة الشويفات بالضاحية الجنوبية لبيروت.

ومساء أمس الخميس، أعلنت وزارة الصحة اللبنانية، أن هناك 5 شهداء وجريحان بسبب الغارة الإسرائيلية على بلدة الحلانية في البقاع.

وقال حزب الله اللبناني، أن مقاتليه استهدفوا للمرة الثانية تجمعا لجنود ‏العدو الصهيوني شرقي بلدة مركبا بصلية صاروخية.

كما أعلن استهداف تجمعا لجنود ‏الجيش الإسرائيلي شرقي بلدة مركبا بصلية صاروخية، وأصابتها إصابة مباشرة.

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